南山人壽前七月自結獲利151億元 EPS 1.03元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

南山人壽（5874）11日公布獲利，由於保險本業表現穩健，並受惠於穩定的經常性收益貢獻，7月合併自結稅後純益7.9億元，累計前七月稅後純益為151.8億元，每股稅後純益(EPS)1.03元。

南山人壽表示，2025年7月合併新契約保費為新台幣70億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

為倡議長壽時代的新思維，南山人壽指出，將於9月5日舉辦「永續健康趨勢論壇」，以「百歲人生 有備而來」為主題，邀請全球長壽研究領域權威、現任牛津艾莉森科技研究院經濟學資深總監暨倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特(Andrew J. Scott)親自來臺，並邀集醫學與財務領域專家一起跨界對談，喚起人們對「老」的新想像，支持每個人好好老化。

新台幣 南山人壽

