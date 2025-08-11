國喬財報／上半年每股虧損1.53元 力拚石化產業轉型升級

國喬（1312）11日公告第2季財報，因OPEC+逆勢增產導致油價續跌，產品報價低迷、終端需求疲軟，產品利差也有限，進而影響整體獲利表現，致上半年淨損16.87億元，每股虧損1.53元。

國喬表示，全球經濟環境今年第2季變數多，美國與多國對等關稅政策談判、美公債殖利率居高不下及中國大陸石化產能過剩等變因，均衝擊石化產業的供需平衡與價格走勢。

展望後市，國喬董事長邱德馨表示，國喬將穩健經營本業並精進研發實力，推動創新轉型，開拓產品更多跨界應用。儘管處於產業逆風期，國喬持續以產品多角化營運策略，因應國際經濟局勢變化靈活應對。

國喬表示，全球局勢不穩之際，影響石化業整體表現，另代表國喬石化跨足「碳三產業鏈」的泉州國亨自今年3月正式投產，銷售主攻閩浙粵內需市場，產品得到客戶正面評價。由於石化產能過剩、內捲現象嚴重，中國大陸政府已正視問題並提出整頓方案，逐步淘汰老舊石化裝置、抑制產能，市場供過於求將可望獲得改善。

泉州國亨為新廠，生產設備仍處磨合期及優化調整中，首要任務為穩定生產。初期攤提折舊及利息費用成本偏高，待市場好轉獲利可期。目前主原料丙烷採多方採購策略，以合約及現貨並行，降低中美關稅戰風險。台灣方面，國喬石化直接出口至美國的營收占比少，受關稅衝擊較小，但整體石化產業擴及至下游的影響較難估計。

國喬石化積極進行內部產能結構調整，控制成本並加強技術創新，力拚產品跨界應用。其中，SM仍為營運主力，維持穩定生產原則，占總營收達60%-65%。在產品高值化轉型方面，國喬迅速因應能源轉型需求，推出耐熱級ABS材料，應用於電動車電池外殼的重要組成之一。

此外，國喬新開發的尼龍彈性體，主要應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上。國喬石化總經理曾嘉雄表示，除了控制成本，在產業升級過程中引入AI技術優化產銷計畫，為未來轉型策略的重要方向。