寶隆賣雲林工業、住宅用地

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶隆（1906）昨（11）日董事會通過半年報，同時決議啟動位於雲林縣林內鄉的工業及住宅土地活化評估作業，藉此提升資產運用效率，並配合營運策略調整。

法人估，由於已有潛在買家，若資產活化案推進順利，有望挹注下半年財報表現。

寶隆啟動資產活化評估，主要標的為雲林縣林內鄉新興段四筆工業用地，面積約1,600坪，以及寶隆段六筆住宅用地，面積約8,500坪。

公司表示，這些土地均屬非核心資產、長期閒置，因近期已有潛在買方洽詢購買意願，遂決議展開出售可行性與活化評估作業。

據悉，寶隆在雲林縣林內鄉合計持有約2.3萬坪住宅用地，帳上價值超過20億元，此次釋出規模不到四成，標的原為工業用地，多數土地十多年前已變更為住宅用途，目前為素地狀態，有利加快銷售進度。

當地住宅用地行情每坪約9萬至10萬元，工業用地近期成交價則落在每坪13萬元左右。

財報 董事

