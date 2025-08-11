大同第2季獲利季增逾5成 每股賺0.22元

大同公司今天公布第2季財報，在本業電力事業全力衝刺配合交期銷貨、產品組合優化，合併營收新台幣130億元，年增2.66%，淨利歸屬於母公司業主4.69億元，季增逾5成，每股稅後盈餘0.22元。

大同統計，上半年合併營收235.52億元，年增0.26%；營業淨利11.94億元，較去年同期大幅攀升；淨利歸屬於母公司業主7.74億元，每股稅後盈餘0.36元。

大同表示，第2季隨著去年同期工程案成本追加影響降低，營業淨利較今年第1季翻倍，達7.99億元。

大同公告7月合併營收42.8億元，較去年同期成長2.65%，創7年來同期新高，電子代工事業群持續受惠美國關稅政策，客戶拉貨訂單暢旺；前7月營收較去年同期基期墊高的情況下，仍微幅成長。

大同指出，電力事業群7月營收穩定維持雙位數的年成長率，盤點在手訂單及累計新訂單狀態，在手訂單能見度看至2027年。

展望未來，在策略方面，大同說明，將持續積極移轉業務重心至海外市場及民間企業商機，並擬定3大方向，首先與美國在地經銷商進行策略聯盟，鎖定連續性訂單來源，並加快美國重電廠併購腳步。

其次，大同指出，將深耕日本市場，避免過度依賴單一市場，分散風險。此外，區域化全球市場，避免類似突發性關稅議題造成不確定性。

大同表示，目前於台灣已有5座重電生產基地及觀音新廠，並於泰國擁有馬達及智慧電表生產基地，於中東也有Voltamp策略合作夥伴。將依電力需求程度及未來AI數據中心發展趨勢，在美國及東南亞結盟重電合作夥伴，形成大同電力設備全球產銷網絡，可在必要時互相支援產能，以達區域市場直接零關稅供貨目標，並大幅降低成本及縮短生產時間。