快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

大同第2季獲利勁揚五成

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）昨（11）日公布第2季財報，受惠本業電力事業訂單強勁出貨，加上產品組合優化，單季毛利攀上兩年來高點，本業獲利較首季翻倍成長、達7.99億元；歸屬母公司業主淨利4.69億元，季增逾五成，每股純益0.22元，擺脫去年同期虧損陰霾。

大同累計上半年歸屬於母公司業主淨利7.74億元，遠優於去年同期稅後淨損2.13億元，今年上半年每股純益為0.36元，董事會並決議上半年不分派股利。

大同第2季獲利表現亮眼之餘，7月合併營收也繳出好成績、達42.8億元，攀上七年來同期新高，年增2.65%，主因電子代工事業群受惠於美國關稅政策，訂單暢旺，電力事業群7月業績也維持雙位數年成長，目前在手訂單能見度已看到2027年。

展望未來，大同表示，將持續擴大海外布局，以三大策略分散市場風險。首先，將與美國當地經銷商結盟，鎖定連續性訂單，並加速重電廠併購腳步。

其次，深耕日本市場，避免過度依賴單一市場。第三，推動全球市場區域化，建立全球產銷網絡，可在必要時互相支援產能，達到零關稅供貨目標，並大幅降低成本與縮短生產時間，創造差異化競爭優勢。

大同 美國

延伸閱讀

JK制服妹看「鬼滅」遭摸胸性騷 一路忍到電影結束…噁男辯稱不小心的

三立集團 52億買大同股權

王光祥力邀！張榮華進大同董事會 三立斥資逾52億元取得大同6%股權

大同法人董事變動…三立張榮華出任 市場關注後續布局

相關新聞

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷...

大量2025年下半年產能滿載

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝...

大同第2季獲利勁揚五成

大同（2371）昨（11）日公布第2季財報，受惠本業電力事業訂單強勁出貨，加上產品組合優化，單季毛利攀上兩年來高點，本業...

寶成7月合併營收年減11% 製鞋景氣向上

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.9億元，年減11.5%；累計前七月合併營收1,494.9億元，則...

中鋼7月營收年減16% 9月盤價看漲

中鋼（2002）昨（11）日公告，7月營收243億元、年減16%；累計前七月營收1,926億元，年減11%。

寶隆賣雲林工業、住宅用地

寶隆（1906）昨（11）日董事會通過半年報，同時決議啟動位於雲林縣林內鄉的工業及住宅土地活化評估作業，藉此提升資產運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。