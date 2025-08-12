快訊

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
第一金證獲亞洲最佳雇主獎，總經理李美芳（右）出席領獎。　第一金證券／提供
亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷獎」，同時獲得台北市「友善育兒事業獎」。第一金證券表示，感謝各界對公司員工照護成效的肯定，將持續提升各項薪酬福利措施、勞資和諧、友善孕育機制，以打造幸福企業為努力的目標。

推動幸福職場是第一金融集團落實社會責任的核心策略之一，第一金證券表示，公司致力提升員工薪酬、福利、勞資溝通等各項措施，藉此創造企業與員工間的正向循環。在薪酬部分，最近四年已三度為員工加薪，累計加薪幅度超過10%，且自2024年起辦理員工持股信託，公司提供定額補助金，協助員工累積第二份退休金，目前員工參與率達85%。

「HR Asia」評選項目涵蓋企業文化、員工體驗、團隊信任、多元平等和包容性等面向，第一金證券今年首度參與評選即獲獎。另北市勞動局主辦友善育兒事業獎，評核構面從彈性化職場、財務支持、育兒支持假別、職場托兒服務、育兒與親職支持網絡等進行評核，第一金證券連續第二年脫穎而出。

福利措施部分，包括休假制度、婚育補助、健檢補助、身心關懷、旅遊補助、在職進修補助等均優於法令，特別是在獎勵婚育措施，2024年調高結婚補助至3萬元，今年5月提高第三胎起的生育津貼至25萬元。

在勞資溝通措施，為促進勞資和諧，打造勞資溝通順暢管道，除定期舉辦勞資會議交流意見，2024年12月與第一金控企業工會簽署第二版勞資協議，同時人評會中包含員工代表，並有完善的申訴管道，充分保障員工各項權益。

第一金證券指出，員工是公司最重要資產，將持續提供具競爭力的薪酬，推動友善平等職場，提升員工的幸福感，皆以落實企業雇主社會責任為目標，打造更優質的幸福企業。

