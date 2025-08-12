快訊

大量2025年下半年產能滿載

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝正向發展，估較去年成長八至九成。2026年的成長動能來自於AI驅動對PCB高階背鑽機需求大幅成長，以及半導體設備需求增加。

大量昨獲券商邀請辦線上法說會，簡禎祈指出，中國大陸南京廠擴廠作業可望在今年第3季或第4季投產，預估今年下半年營運將優於上半年，2026年比今年好。

大量上半年各產品線營收占比中，PCB設備貢獻約九成，包括一般讚孔機高階CCD背鑽機、成機及邊緣塗佈機。PCB設備出貨分類比重50%為一般鑽孔機、45%為高階鑽孔機，5%是邊緣塗佈機。PCB設備因具有自行開發的深度自控設備，與德國設備等級相同。

簡禎祈指出，大量鑽孔機以銷售大陸市場為主，台灣及泰國銷售也在成長中，其他來自大陸的競爭同業短時間內恐難以超越。

PCB

