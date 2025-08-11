寶隆財報／上半年每股虧0.38元 啟動雲林工業及住宅用地資產活化

寶隆（1906）11日董事會通過半年報，同時決議啟動位於雲林縣林內鄉的工業及住宅土地活化評估作業，藉此提升資產運用效率，並配合營運策略調整。法人估，由於已有潛在買家，若資產活化案推進順利，有望挹注下半年財報表現。

寶隆啟動資產活化評估，主要標的為雲林縣林內鄉新興段四筆工業用地，面積約1,600坪，以及寶隆段六筆住宅用地，面積約8,500坪。公司表示，這些土地均屬非核心資產、長期閒置，因近期已有潛在買方洽詢購買意願，遂決議展開出售可行性與活化評估作業。

據悉，寶隆在雲林縣林內鄉合計持有約2.3萬坪住宅用地，帳上價值超過20億元，此次釋出規模不到四成，標的原為工業用地，多數土地十多年前已變更為住宅用途，目前為素地狀態，有利加快銷售進度。當地住宅用地行情每坪約9萬至10萬元，工業用地近期成交價則落在每坪13萬元左右。

寶隆在雲林縣林內鄉的土地地段鄰近三號省道、交流道及林內火車站（距離約1公里），當地住宅主要多規畫為透天產品。公司持有多數土地為早年購入，工業地未經重估，帳面成本極低；住宅地雖於十多年前重估，成本仍相對偏低，潛藏可觀活化利益。寶隆強調，將持續推動資產活化策略，並規劃後續逐步處分閒置土地。

寶隆同時公告半年報，上半年營收15.99億元，年減7.11%，稅後淨損5,751.6萬元，主要是第2季受匯率影響，單季業外損失7,400萬元，使上半年每股虧損0.38元，較去年同期盈轉虧。