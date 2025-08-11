快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

寶成7月營收年減11% 製鞋業務連17月年成長

中央社／ 台北11日電

製鞋大廠寶成工業今天公布7月自結合併營收新台幣196.9億元，年減11.5%；累計前7月自結合併營收1494.96億元，年減0.9%。雖然7月營收較去年同期衰退，但製鞋業務連17個月較前一年度同期成長。

寶成工業指出，重要子公司裕元工業7月自結營收6.68億美元（約新台幣196.21億元），較去年同期減少1.9%，其中製鞋業務營收年增0.5%；累計前7月自結營收47.30億美元，年增0.7%，其中製鞋業務營收年增5.3%，延續穩健成長態勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司7月自結營收人民幣11.54億元（約1.59億美元），年減8.6%；前7月自結營收人民幣103.14億元（約14.23億美元），年減8.3%，顯示主要營運地區消費力道仍顯疲弱。

豐泰7月合併營收73.20億元，年減8.79%；前7月累計歸屬於母公司業主淨利24.74億元，每股盈餘2.51元。

鈺齊國際統計，7月合併營收16.38億元，月減6.55%，年增5.2%，若以美元表示，年增率達16.48%。

營收 新台幣

延伸閱讀

新光人壽挹注獲利 台新新光金7月自結36.2億元

華航營收／7月177億元創同期次高 看好歐洲市場持續暢旺

關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨

LINEPAY 營收／7月6.4億元、年增23.9% 今年單月最高

相關新聞

統一超營收／7月296億元創史上第三高 會員訂閱制突破3萬會員

統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，較去年同期增加0.29%，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀...

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

汎德永業（2247）2025年上半年受惠於BMW、MINI、Porsche三大品牌新車完整的產品線，整體銷售數量較去年同...

國泰金自結7月稅後淨利90.2億元 累計達547.7億元 EPS為3.5元

國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，...

富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元

富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後...

星宇航空財報／上半年每股賺0.31元 前七月營收創同期新高

星宇航空（2646）2025年7月營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。累計前七月營收達259.76億元，較去...

鋼廠外銷 拿回議價權

鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。