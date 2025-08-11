寶成7月營收年減11% 製鞋業務連17月年成長

製鞋大廠寶成工業今天公布7月自結合併營收新台幣196.9億元，年減11.5%；累計前7月自結合併營收1494.96億元，年減0.9%。雖然7月營收較去年同期衰退，但製鞋業務連17個月較前一年度同期成長。

寶成工業指出，重要子公司裕元工業7月自結營收6.68億美元（約新台幣196.21億元），較去年同期減少1.9%，其中製鞋業務營收年增0.5%；累計前7月自結營收47.30億美元，年增0.7%，其中製鞋業務營收年增5.3%，延續穩健成長態勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司7月自結營收人民幣11.54億元（約1.59億美元），年減8.6%；前7月自結營收人民幣103.14億元（約14.23億美元），年減8.3%，顯示主要營運地區消費力道仍顯疲弱。

豐泰7月合併營收73.20億元，年減8.79%；前7月累計歸屬於母公司業主淨利24.74億元，每股盈餘2.51元。

鈺齊國際統計，7月合併營收16.38億元，月減6.55%，年增5.2%，若以美元表示，年增率達16.48%。