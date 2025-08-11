華航營收／7月177億元創同期次高 看好歐洲市場持續暢旺

華航集團（2610）7月份合併營業收入為177.4億元，為歷年同期次高。其中，客運收入106.51億元，較前月增加3.48%；貨運收入 56.33億元，較上月增加5.64%。

暑假漸接近尾聲，展望9月，華航看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約8成以上；另外甫宣布12月3日開航的台北──鳳凰城首航現正有86折優惠價，最低22,790元起（未稅）。

區域線方面，華航即日起推出首爾仁川限定航班優惠促銷，來回機票未稅價5,500元起；高雄出發九州天天飛航，旅客可依據行程安排，自福岡、熊本進出，至 8 月底前亦有優惠價，高雄──熊本來回機票7,500元起，高雄──福岡來回8,500元起（以上皆為未稅價）。華航將持續觀察各地旅運需求，彈性規劃航班，適時評估新開航點，提供旅客便利多元的航班選擇。

貨運方面，7月貨源持續穩定增加，貨收亦相比去年同期有8.33%的成⾧。7月份起美國陸續公布各國的對等關稅，至8月初正式上路前，空運急單效應推升各地往美航空貨運市場需求，加上Al伺服器、半導體與高值電子貨品等供貨持續強勁，相關包機需求湧現。

華航持續關注關稅實施後對市場供需的變化，充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，以期在油價維持低檔下，增裕營收及獲利。