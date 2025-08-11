玉山金上半年獲利寫同期最高 黃男州：全年拚賺300億

玉山金董事長黃男州今天表示，今年前7月金控自結稅後淨利為新台幣202.1億元，較去年同期大幅成長30.9%，預估下半年只要成長超過15%，玉山金今年全年獲利就會超過300億元，「看起來蠻有機會」。股利政策方面，為保留擴張實力，預計明年配發率約為60%至70%之間，以現金股利為主。

玉山金今天召開2025年第2季法說會，黃男州、金控總經理陳茂欽、財務長程國榮、風險長謝冠仁、與保德信投信總經理梅以德等高階主管出席。

玉山金2025年上半年自結稅後淨利為167.5億元、年增率31.9%，創歷年同期最高，每股稅後盈餘（EPS）為1.05元；子公司玉山銀行稅後淨利168.8億元、年成長46%，玉山證券淨利9.2億元。

黃男州表示，今年1月至7月獲利相當不錯，金控自結稅後淨利為202.1億元、相較去年同期成長30.9%，子公司玉山銀行200.7億元、成長40.8%。預估下半年只要成長超過15%，金控獲利就會超過300億元，「看起來蠻有機會」，但仍需考量整體大環境變化。

至於明年股利政策，黃男州說明，如果今年獲利正常，明年還是一樣會分發股利，預計配發率落在60%至70%之間，原則上以現金股利為主，有需要時稍微搭配股票股利。

展望下半年總體經濟情勢，黃男州指出，受到對等關稅與即將公布的232調查等不確定性影響，下半年經濟成長應會遠遠不如上半年，對金融業是個挑戰，不過玉山金仍會把握機會、克服挑戰、創造好的績效，目標2025年獲利創歷史新高。

黃男州提到，各界觀察對等關稅實施後，影響比較大的產業包括金屬、工具機、紡織、汽車等，金融業有責任協助企業避險並度過難關。他認為，台灣的企業韌性強，只是對等關稅加諸升值議題，影響比較急迫，有賴政府及金融機構力挺，且絕大多數中小企業應可順利轉型、轉移市場、提升本身生產品質或價值，繼續健全發展。

陳茂欽表示，待各國相對關稅環境確定後，供應鏈將隨各國競爭力、匯率變化、關稅高低等因素調整，如同2018年許多台商因應「川普1.0」從中國大陸回到台灣，當中部分伺服器廠商今年可能又會遷移到美國，不過，無論是當時、現在或未來，代表廠商研發能力的「腦」都在台灣，另可觀察歐盟等其他區域是否將跟進提出對等關稅，這是未來2、3年可能會看到的變化。

梅以德表示，保德信投信更名已經獲得金管會證期局核准，預計10月正式更名。保德信投信加入玉山金控後可達成多個綜效，首先是對於推動亞洲資產管理中心將可有進一步發展，其次是扮演產品提供者的角色，優先發展適合玉山客戶的產品，例如保德信投信共有共同基金、全權委托、顧問等3大產品環節。