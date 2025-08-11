快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

宏泰財報／上半年獲利4.72億元 EPS 1.49元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

線纜廠宏泰（1612）11日公告財報，第2季稅後純益2.83億元，與去年同期持平，每股稅後純益0.89元；今年上半年稅後純益4.72億元，年增0.8％，每股稅後純益1.49元。

宏泰目前在手訂單滿檔，持續拿下不少台電訂單。宏泰表示，政府持續推動能源轉型、綠能政策，加上強韌電網計劃原訂10年完成，現提早在4年優先完成關鍵區域及與民生關鍵工程，預期在台電陸續釋出訂單下，未來營運穩健。

另外，除了強韌電網計畫外，台電能源開發計畫，2025年到2035年可望持續規劃更新能源方案；建築業、工業建廠、科技廠設廠計畫需求持續推進，都讓國內電線電纜需求仍可見。

宏泰表示，利用原銅箔基板事業場地改建擴充已在進行中，積極開發新技術品項、提升生產技術及綜效，並持續參展提升能見度及拓展客源。

開發事業方面，宏泰表示，持續積極協助廠區開發所需土地。針對投資性不動產，將評估未來發展性及投資報酬率是否達到預期目標；設定短期、中期及長期進行出售及活化開發。

展望今年，宏泰表示，今年受關稅及地緣政治等因素影響，整體經濟仍具不確定性，但電線電纜市場在政策推動與需求帶動下，展望審慎樂觀，公司將持續控管庫存、密切關注銅價變動，以降低營運風險。

宏泰 台電

延伸閱讀

晶華財報／第2季獲利3.1億元、年增2.1% EPS 2.44元

東哥遊艇財報／上半年獲利4.9億元、年減53.6% EPS 5.22元

神達財報／第2季EPS 1.23元 營業利益再創新高

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

相關新聞

統一超營收／7月296億元創史上第三高 會員訂閱制突破3萬會員

統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，較去年同期增加0.29%，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀...

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

汎德永業（2247）2025年上半年受惠於BMW、MINI、Porsche三大品牌新車完整的產品線，整體銷售數量較去年同...

國泰金自結7月稅後淨利90.2億元 累計達547.7億元 EPS為3.5元

國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，...

富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元

富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後...

星宇航空財報／上半年每股賺0.31元 前七月營收創同期新高

星宇航空（2646）2025年7月營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。累計前七月營收達259.76億元，較去...

鋼廠外銷 拿回議價權

鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。