宏泰財報／上半年獲利4.72億元 EPS 1.49元

線纜廠宏泰（1612）11日公告財報，第2季稅後純益2.83億元，與去年同期持平，每股稅後純益0.89元；今年上半年稅後純益4.72億元，年增0.8％，每股稅後純益1.49元。

宏泰目前在手訂單滿檔，持續拿下不少台電訂單。宏泰表示，政府持續推動能源轉型、綠能政策，加上強韌電網計劃原訂10年完成，現提早在4年優先完成關鍵區域及與民生關鍵工程，預期在台電陸續釋出訂單下，未來營運穩健。

另外，除了強韌電網計畫外，台電能源開發計畫，2025年到2035年可望持續規劃更新能源方案；建築業、工業建廠、科技廠設廠計畫需求持續推進，都讓國內電線電纜需求仍可見。

宏泰表示，利用原銅箔基板事業場地改建擴充已在進行中，積極開發新技術品項、提升生產技術及綜效，並持續參展提升能見度及拓展客源。

開發事業方面，宏泰表示，持續積極協助廠區開發所需土地。針對投資性不動產，將評估未來發展性及投資報酬率是否達到預期目標；設定短期、中期及長期進行出售及活化開發。

展望今年，宏泰表示，今年受關稅及地緣政治等因素影響，整體經濟仍具不確定性，但電線電纜市場在政策推動與需求帶動下，展望審慎樂觀，公司將持續控管庫存、密切關注銅價變動，以降低營運風險。