晶華財報／第2季獲利3.1億元、年增2.1% EPS 2.44元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華國際第2季繳出亮麗成績單。業者提供
晶華國際第2季繳出亮麗成績單。業者提供

晶華國際（2707）11日召開董事會，通過2025年度上半年財務報表，第2季稅後純益為3.11億元，年增率2.11%，每股稅後純益為2.44元。

2025年上半年合併總營收為34.35億元，較2024年同期的31.35億元增加3億元、約9.56%，站上同期歷史新高點，合併稅後純益為7.1億元，比2024年同期減少0.18億元、約2.53%，主要原因是去年認列淨匯兌利益0.44億元，而今年因美金貶值、認列淨匯兌損失0.27億元，導致匯兌利益比去年同期減少0.71億元所致。

受惠於暑期家庭旅遊需求增加，晶華集團客房及餐飲營收表現穩定成長，太魯閣晶英的恢復營運及故宮晶華的冠軍牛肉麵坊帶動集團業績，麗晶精品的營收表現也不受關稅動盪影響、展現優於去年同期的成績，集團7月份合併總營收達到4.93億元，較去年同期成長10.48%，創下雙位數成長的好成績，累計1至7月份合併總營收則來到39.28億元，較去年同期成長9.68%。

展望後市，截至年底之前仍有許多可以有效增長營運動能的商機，除了原有的中秋與國慶雙十假期，今年新增的教師節與光復節連假，也可望帶動國旅住房商機。而年底的聖誕節與企業尾牙聚餐需求、更將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。集團旗下各飯店已積極開始進行中秋月餅禮盒的銷售，初期鎖定國內各大企業福委會預購，9月份開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰，在推出全新禮盒包裝設計以及零售通路再次擴展的前提之下，預估業績可較去年成長10%。

而為搶攻暑假住宿商機，集團旗下各酒店皆針對親子市場推出寓教於樂的食宿行程，包括台北晶華酒店整合觀光巴士、故宮晶華等資源推出的「大都會博物館名作展」住房專案，以及配合台北市府的「大稻埕夏日煙火節」住房專案，台南晶英酒店針對親子規劃的「鴨寶小廚神」食育體驗營，北投晶泉丰旅應景的「納涼三帖」夏日消暑方案，以及太魯閣晶英酒店結合永續概念的在地手作DIY課程等，都吸引不少國人以及國際觀光旅客的青睞。

餐飲的部分則會延續台灣美食展人氣商品的吸客力，持續強打北投晶泉丰旅泉源閣和故宮晶華的烤鴨宴，以及大直泰市場海鮮自助餐廳的周間晚餐時段，鎖定開學迎新以及商圈內公司行號的小型宴飲餐敘，提升館外餐廳的市場能見度與來客數，對集團下半年的業績成長做出實質的貢獻。

晶華 營收

