東哥遊艇財報／上半年獲利4.9億元、年減53.6% EPS 5.22元

東哥遊艇（8478）11日公告第2季獲利4.31億元，相較去年同期的5.21億元，減少17.3%，每股純益4.59元。累計上半年獲利4.9億元，年減53.6%，每股純益5.22元。

東哥表示，自去年底因銷售通路策略轉型調整，使得近幾個季度營收表現有所波動，但影響幅度已見收斂，第2季營收較去年同期小幅減少2.4%；第2季獲利4.31億元、年減17.3%，每股純益4.59元；上半年稅後純益為4.9億元，淨利率18.8%，EPS 5.22元。

展望前景，面對高度不確性的全球經濟景氣氛圍，將以更加靈活的定價策略，輔以協助代理商相關推廣活動的進行，因應競爭較激烈且價格敏感度亦較高的中小型船款市場。

同時介處於多元通路策略施行前期，推行仲介訓練與舉辦相關行銷活動等，以鞏固未來營運績效，因此，可能帶動營業費用，影響獲利空間；然而，隨著非常態性推廣活動的逐步減少，並進行更有效率的費用管控，預期未來營業費用將會逐步撙節。

東哥並指出，雖美國關稅與經貿政策為全球經濟環境帶來高度不確定性，惟公司在美營運據點設於自由貿易區 (FTZ)，於產品銷售進美國時方支付相關稅賦，並高端豪華遊艇買主於船隻註冊地點具高度選擇性，非美國籍船隻不需支付入美關稅，故對公司營運成本無直接性影響，處於可控範圍。

東哥將持續關注市場動態與國際經貿情勢，以適時採取相應措施，因應潛在挑戰，長期將以「強化品牌優勢」為核心，持續提升產品競爭力、精進銷售通路與完善客戶服務，強化營運韌性，以能在變動的市場中保持領先地位。