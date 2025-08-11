統一超營收／7月296億元創史上第三高 會員訂閱制突破3萬會員

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀錄。圖／統一超提供
統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀錄。圖／統一超提供

統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，較去年同期增加0.29%，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀錄。

統一超表示，主要受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，深耕會員、鮮食、CITY系列飲品、IP周邊、線上購物平台等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道。隨著時序進入8月，夏日旺季與暑假出遊商機，有助營運表現。

台灣7-ELEVEN今年開始推展「uniopen PRIMA會員訂閱制」，並以「uniopen會員生態圈」擴大數位生活體驗，提供1,850萬會員便利消費體驗，透過「會員」、「點數」、「支付」三策略，結合統一企業集團推出「uniopen會員開心花」、「歡慶DREAM PLAZA開幕」等會員優惠活動，「uniopen PRIMA會員訂閱制」在7月突破3萬名訂閱里程碑，會員貢獻穩健成長。

自有電商生態系串聯「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」等服務，結合OPENPOINT點數回饋及多元支付優惠，搭配交貨便、賣貨便及OPEN NOW等多元服務平台，滿足暑期出遊、提前準備父親節孝親需求。

台灣7-ELEVEN並因應暑假旅遊旺季企劃鐵路特色風味便當主題，自有鮮食品牌「極饗」、限定門市販售現做直送的「開心食堂」熱便當，分別祭出多款鐵路特色風味便當；同時更攜手星宇航空以「旅途的美味」做為靈感聯名推出四款全新話題商品。此外，熱食自助區「蒸玉米」、「動福滷蛋」持續擴店導入，烘焙、甜點等亦積極擴展商品多元化經營，並與法式甜點名店聯名，帶動鮮食整體穩健成長。

此外，也瞄準消費者高溫消暑需求，持續開發飲料、冰品、啤酒等類別話題新品，並搭配「飲料抽抽樂」活動推升消費頻率。其中，CITY系列強化多元品牌定位及差異化商品，搶攻茶金商機，挹注茶飲類別成長近五成，帶動整體CITY系列飲品成長逾10%。

