萬海財報／第2季受到匯率波及 上半年每股賺3.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）11日董事會通過2025年度第2季度財報，第2季受到美國關稅政策及台幣急速升值波及，第2季稅後純益10.77億元，年減90%，單季EPS為0.38元。

萬海上半年累計合併營收719.43億元，年增9.4%，營業淨利179.09億元，年增36.68%，稅後純益98.09億元，年減39.42%，EPS為3.5元。

儘管第2季海運市場受到美國關稅政策影響，公司憑藉著優異的成本控制，上半年累計營業淨利仍繳出優於去年同期的亮眼成績。而新台幣升值帶來未實現匯兌損失，短期影響稅後純益，管理層將持續專注於核心業務發展，優化營運效率，以穩健的步伐化解外部挑戰，維持長期穩健成長。

對於下半年市場展望，根據專業研調機構Alphaliner最新的預測，2025年艙位供給增長6.3%、貨量需求成長2.0%，Drewry則預估今年的艙位供給成長5.7%、貨量需求成長1.9%，兩大機構預測今年的運力供給增長雖相對於去年已減緩，但全球貿易成長受關稅壁壘及地緣政治衝突影響，預估全年的需求放緩，全球經濟仍具挑戰及不確定性。

影響相對較大的中美關稅，雙方可能將原訂8月12日到期的關稅談判再延長90天，此期間正值航運需求傳統旺季，客戶原本觀望暫停的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。且隨著美國與各國的關稅談判陸續公布確定， 15%至25%區間的稅率衝擊較先前預期得低，益於陸續推升航運需求。公司持續密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，因應市場需求調整航線及船舶布局。

萬海全球布局不斷擴大當中，2025年上半年2艘1.3萬TEU新造船舶已投入營運，預計8月還將接收1艘1.3萬TEU新造船舶，將持續優化船舶運行效率以符合ESG節能減排及提升營運競爭力。

2026年至2030年將接收訂造的30艘新造船，其中7,000 TEU有2艘，8,700 TEU有16艘；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達34.5萬TEU。

