信義法說會／央行打房衝擊仲介事業 下半年有望回穩

信義（9940）房屋11日召開法說會，信義表示，受到央行第七波選擇性信用管制影響，市場明顯降溫，影響仲介營收表現，惟下半年不確定因素減少，在剛需支撐下，預期房市呈現「蛋黃穩撐、蛋白修正」格局。

信義第2季營22.9億元，年減46.5%，稅後虧損1.22億元，較去年同期盈轉虧，每股稅後淨損0.17元；今年上半年營收45.06億元，年減39.32%，稅後虧損3,184.2萬元，較去年同期盈轉虧，每股稅後淨損0.04元。

信義表示，第2季因「山水嘉庭」案調整銷售計畫，而提列未實現跌價損失，加上美金兌台幣匯率波動造成短期匯損，惟若排除上述建案未實現跌損及匯兌損失因素，仲介本業仍維持獲利表現，而「山水嘉庭」案在調整銷售計畫後，看屋來人量明顯回升，也逐漸展現成交效果。

另外，受到國內央行第七波選擇性信用管制政策影響，市場交易量明顯降溫，在央行尚未鬆綁房貸政策的情況下，加上全球經濟受關稅戰影響持續波動，買方普遍採取觀望態度，導致一、二手房成交件數同步收斂，進而影響整體仲介營收表現。

仲介事業方面，信義表示，子公司中的日本信義及上海信義營收仍逆勢成長，且除了大馬仲介子公司外，其餘均獲利經營，其中日本信義第2季營收較去年同期成長逾一成，未來將持續運用台日鏈資源，拓展接案區域，提升一手房銷售動能。

開發事業方面，信義指出，第2季尚無建案交屋收入，僅認列少量車位收入。此外，因大陸無錫「山水嘉庭」案提列存貨跌價損失，銷貨成本較前一季增加1.21億元。

信義指出，為了加速存貨去化與資金回收，「山水嘉庭」案於6月中旬重新調整對外銷售價格後，看屋來人量明顯提升並已有成交，逐漸展現調整成效。至於信義開發上半年取得3個土城樹林線捷運出口的聯合開發資格，3案均預計在2027年動工。

展望後市，信義分析，隨著關稅政策底定，市場觀望情緒略微緩解，房市回歸基本面，全球經濟雖然仍受關稅壁壘與通膨壓力影響，但不確定因素已逐漸減少，匯率也將較為穩定，加上長期剛性需求持續存在，下半年預期房市呈現「蛋黃穩撐、蛋白修正」格局，整體市場可能面臨「量縮、價分歧」的現象。