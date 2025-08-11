快訊

國泰金自結7月稅後淨利90.2億元 累計達547.7億元 EPS為3.5元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計達547.7億元，EPS為3.5元。圖／國泰金提供
國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，包括國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史次高。

國泰人壽7月稅後淨利42.5億元，累計稅後淨利達230.4億元。單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。7月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為151億元及47億元，維持強勁增長動能。

國泰世華銀行7月稅後淨利42.1億元，累計稅後淨利275.9億元，年成長15%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數增長；國泰產險7月稅後淨利3.6億元，累計稅後淨利續創同期新高達22.2億元，年成長34％；國泰證券7月稅後淨利3.3億元，累計稅後淨利21.1億元，較去年同期減少22%，主要受美國關稅政策不確定性持續影響，累計獲利仍創同期歷史次高。

國泰投信7月稅後淨利1.7億元，累計稅後淨利15.7億元，年成長16%，總管理資產規模為2.22兆元，較去年同期成長12%。

國泰世華 國泰金控

