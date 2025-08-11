快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元，EPS4.29元。圖／富邦金提供
富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元，EPS4.29元。圖／富邦金提供

富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後淨利623.7億元。每股稅後盈餘(EPS)為4.29元。子公司台北富邦銀行累計前7月獲利創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前7月獲利皆為歷年同期次高。

富邦人壽7月稅後淨利為59.3億元，累計前7月稅後淨利304.8億元。前7月初年度保費收入(First Year Premium)達718億元，較去年同期成長11%，總保費收入(Total Premium)達2,220億元，較去年同期成長8%，預估皆排名業界第二。7月底淨值比率逾10%，RBC約為400%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行7月稅後淨利29.6億元，累計前7月稅後淨利224.8億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高，主係核心業務獲利動能穩定，累計前7月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及12%，帶動雙位數營收成長。截至7月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1048%，維持良好資產品質。

富邦產險7月稅後淨利5.7億元，累計前7月稅後淨利34.5億元，較去年同期成長24%，累計前7月簽單保費收入428.4億元，年成長8%，簽單市佔率24.2%，續居市場龍頭。

富邦證券7月稅後淨利12.4億元，累計前7月稅後淨利53.0億元，創歷年同期次高紀錄。

保費 台北富邦銀行

延伸閱讀

國泰金自結前七月賺548億元、EPS 3.5元 三大子公司獲利創同期新高

LINEPAY 營收／7月6.4億元、年增23.9% 今年單月最高

中鋼營收／7月243億元、年減16% 鋼價反彈營運有望改善

順達7月營收月減3.3% 衝 BBU 業務

相關新聞

國泰金自結7月稅後淨利90.2億元 累計達547.7億元 EPS為3.5元

國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，...

富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元

富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後...

星宇航空財報／上半年每股賺0.31元 前七月營收創同期新高

星宇航空（2646）2025年7月營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。累計前七月營收達259.76億元，較去...

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

汎德永業（2247）2025年上半年受惠於BMW、MINI、Porsche三大品牌新車完整的產品線，整體銷售數量較去年同...

鋼廠外銷 拿回議價權

鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口...

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。