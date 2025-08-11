聽新聞
富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元
富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後淨利623.7億元。每股稅後盈餘(EPS)為4.29元。子公司台北富邦銀行累計前7月獲利創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前7月獲利皆為歷年同期次高。
富邦人壽7月稅後淨利為59.3億元，累計前7月稅後淨利304.8億元。前7月初年度保費收入(First Year Premium)達718億元，較去年同期成長11%，總保費收入(Total Premium)達2,220億元，較去年同期成長8%，預估皆排名業界第二。7月底淨值比率逾10%，RBC約為400%，整體資本水準維持良好。
台北富邦銀行7月稅後淨利29.6億元，累計前7月稅後淨利224.8億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高，主係核心業務獲利動能穩定，累計前7月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及12%，帶動雙位數營收成長。截至7月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1048%，維持良好資產品質。
富邦產險7月稅後淨利5.7億元，累計前7月稅後淨利34.5億元，較去年同期成長24%，累計前7月簽單保費收入428.4億元，年成長8%，簽單市佔率24.2%，續居市場龍頭。
富邦證券7月稅後淨利12.4億元，累計前7月稅後淨利53.0億元，創歷年同期次高紀錄。
