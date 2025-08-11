國泰金自結前七月賺548億元、EPS 3.5元 三大子公司獲利創同期新高

國泰金控（2882）11日公布今年7月稅後純益90.2億元，累計稅後純益達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高，國泰證券累計稅後純益為歷史次高。

子公司國泰人壽7月稅後純益42.5億元，累計稅後純益達230.4億元。單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。7月初年度保費及初年度等價保費分別為151億元及47億元，維持強勁增長動能。

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，以及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚。國壽掌握波段操作，逢高調節覆蓋法及FVOCI股票部位，且在股利收入挹注經常性收益下，帶動整體績效表現。截至7月底外匯價格變動準備金累積餘額逾350億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，7月淨值比逾8%，RBC亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，上半年外溢保單FYP達143億元，持續領先業界。7月投資型商品強勁成長，FYP月成長83%；主因為6月新增標的IPO帶動通路銷售力道，提供客戶更多資產配置選擇。因應市場波動及投資氛圍轉趨保守，7月開辦兩檔創新GMDB商品—月享安鑫(外幣)變額年金保險及樂盈人生(外幣)變額年金保險，讓保戶面對高波動市場波動時，可依自身保障及每月現金流規劃，自由選擇保證水準，兼顧保障與財富穩健累積。

國泰世華銀行7月稅後純益42.1億元，累計稅後純益275.9億元，年成長15%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計純益息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至7月底逾放比率為0.17%，備抵呆帳覆蓋率為953%，資產品質維持穩健。

國泰產險7月稅後純益3.6億元，累計稅後純益續創同期新高達22.2億元，年成長34％。國泰產險重視客戶體驗，動態審視商品保障範圍，善用金融科技，推出符合客戶期待之各種保障需求商品，增加業務成長動能，累計簽單保費維持雙位數成長，7月份簽單保費34.7億元，累計簽單保費達240.4億元，年成長10%，車險、火險及工程險累計簽單保費分別年成長7%、13%及28%；商品端強化風險管理力道，以垂直及水平之評估機制強化風險監控，各險商品損失率維持良好。金融市場7月除現金股利挹注外，股市在科技股領軍下呈現震盪上漲行情，惟仍具不確定性風險，投資團隊將持續關注市場、靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券7月稅後純益3.3億元，累計稅後純益21.1億元，較去年同期減少22%，主要受美國關稅政策不確定性持續影響，累計獲利仍創同期歷史次高。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。截至7月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長36%，維持複委託市占第一名。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信7月稅後純益1.7億元，累計稅後純益15.7億元，年成長16%，總管理資產規模為新台幣2.22兆元，較去年同期成長12%。受惠於美日關稅協議、美企獲利上修，標普500連續創新高，台股亦同步走高；債市在資金流入與通膨相對穩定下，表現穩健。截至7月底，國泰台灣領袖50（00922）規模達348億元，國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）規模達4,486億元。