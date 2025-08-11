快訊

星宇航空財報／上半年每股賺0.31元 前七月營收創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空。圖／本報系資料照片
星宇航空。圖／本報系資料照片

星宇航空（2646）2025年7月營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。累計前七月營收達259.76億元，較去年同期成長31%，創歷年同期新高。

星宇航空董事會11日通過2025年第2季會計師核閱報告，第2季單季稅後純益0.08億元，每股稅後純益為0.01元；累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，營業毛利18.25%，每股稅後純益（EPS）0.31元。

7月客運營收31.81億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收為4.78億元，年增59%，單月及累計皆創新高。針對美方宣布對台灣進口商品課徵20%關稅，星宇將持續關注市場動向，並視情況適時調整相關應對措施。

2025年第2季單季總營收107.7億元，年增29％，其中客運收入85.25億，年增18%。然而自今年4月起，受對等關稅政策不確定性影響，整體訂位需求呈現向後推遲之趨勢。

貨運方面，第2季貨運收入12.57億，年增80%，受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，貨運市場仍維持高熱度。

星宇航空7月29日開賣台北──鳳凰城航線，將於明年1月15日開航。鳳凰城是美國第五大城也是創新產業重鎮，有穩定的觀光與商務需求，近年更因科技大廠紛紛於當地設廠，科技業生態圈持續發展，開航初期每周三班，明年3月起將增為每周四班。

連同鳳凰城，星宇在北美航網將增至五個航點。目前星宇美國航線每周10班往返台北──洛杉磯，每日一班往返台北──舊金山、台北──西雅圖，每周四班往返台北──加州安大略。

