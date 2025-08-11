泓德能源財報／上半年每股賺1.31元 下半年全力拓展海外市場

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）11日公布2025上半年營運成果。累計2025上半年，合併營收達33.56億元，營業毛利為8.22億元，歸屬母公司業主淨利1.82億元，每股盈餘1.31元。

與去年同期相比，上半年合併營收成長55.67%，反映集團事業拓展與營運效能同步提升。隨著組織升級與海外布局深化，泓德能源展現穩健推進下一階段發展的動能。

日澳市場商機湧現 泓德能源海外實績再獲資本肯定

澳洲再生能源與儲能市場已成為全球關注的戰略重點。根據電力市場顧問公司Aurora Energy Research預測，截至2028年澳洲儲能上線容量僅約10至13GW，距離2030年20GW的政策目標尚有明顯缺口，產業發展空間可期。

泓德能源自2024年進軍澳洲市場，已於當地四州布建光儲案場，目標開發總量上看2GW，並採用「長約保障（tolling）＋電力市場參與（merchant）」雙軌模式建立長期收益機制，結合電力保險Cap等避險策略，已吸引多家台灣機構評估共同投資，近期更獲士林電機通過新台幣8億元投資案，顯示資本市場的高度肯定。

除澳洲外，泓德在日本市場亦穩健推進，目前光電及儲能總開發目標已超過3GW。今年初宣布與Brawn Capital合作，投資約12.39億新台幣（約59億日圓）於北海道札幌市設置50MW/104MWh的Helios儲能案場（原Project Hikari）。該案已於7月底完成併網，連接北海道66kV電網，目前正進行商轉前最後測試，預計將如期於年底前正式商轉。

未來也將透過旗下星星電力的Star Trade平台提供電力市場投標策略，參與日本容量市場、現貨市場及調頻市場，創造綜效營收表現。

泓德能源看好下半年發展 三大核心事業群穩步推進

泓德能源總經理周仕昌表示：「組織升級後，泓德集團透過整合跨國、多觸角的事業體資源，強化全球營運協作效率，並深化與國際客戶及策略夥伴的合作關係。展望下半年，集團將聚焦在電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將帶動2025全年營收再創佳績。」