統一超營收／7月296億元、前七月突破2,000億元 雙創同期新高

統一超（2912）11日公布7月合併營收296.83億元，年增0.29%；累計前七月合併營收2,017.04億元，年增4.24%，單月、累計營收皆創同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，深耕會員、鮮食、CITY系列飲品、IP周邊、線上購物平台等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道；轉投資事業包括統一速達(黑貓宅急便)、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一精工等均表現亮眼，挹注整體營收成長。展望8月夏日旺季與暑假出遊商機，持續深耕線上線下服務平台，整體營運穩健。

台灣7-ELEVEN深化會員服務及深耕高價值會員推展「uniopen PRIMA會員訂閱制」，以「uniopen會員生態圈」擴大數位生活體驗，提供1,850萬會員便利消費體驗，透過「會員」、「點數」、「支付」三策略，更在7月突破3萬名訂閱里程碑，會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN持續扮演社會廚房的角色，滿足消費者各種食飲需求。此外，熱食自助區「蒸玉米」、「動福滷蛋」持續擴店導入，烘焙、甜點等亦積極擴展商品多元化經營，更與法式甜點名店聯名，帶動鮮食整體穩健成長。

台灣7-ELEVEN持續打造「全通路的生活品牌」為核心主軸，今年再度獲得「2025臺灣服務業大評鑑金牌獎」肯定，積極響應永續行動，蟬聯6年榮獲「亞洲企業社會責任獎」。同時亦再度引領今夏話題潮流，首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月1日起在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」，期望帶動今年下半年整體來店消費體驗人次成長逾兩成。

進入8月超商傳統旺季，台灣7-ELEVEN致力架構生活服務平台，開創門市新銷售機會，藉由全台逾7,100家門市綿密的服務網絡、uniopen會員生態圈與串聯旗下線上購物平台，積極掌握旺季商機，集結暑假最夯「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特Sweet Bean小甜豆系列獨家夢幻聯名加價購；並掌握父親節、七夕、中元節等節令需求，提供多元的銷售與服務渠道，滿足消費者更即時便利、具價值性的全方位消費體驗。