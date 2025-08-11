富邦金前七月大賺623億元、EPS 4.29元 銀行累計獲利創同期新高

富邦金控（2881）11日公布今年7月自結合併稅後純益110.3億元；累計前七月合併稅後純益623.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.29元。

子公司台北富邦銀行累計前七月獲利創下歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計前七月獲利皆為歷年同期次高。

旗下富邦人壽7月稅後純益為59.3億元，累計前七月稅後純益304.8億元。本月主要投資收益來源係國內股票股利收入、利息收入、國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，7月加權指數大漲約1,286.5點，亦為台股除息旺季，台股部位於實現資本利得及股息收入皆有斬獲。

債市方面，美國第2季GDP表現穩健，帶動7月份美國公債利率反彈。富邦人壽把握時機增加配置，並保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。

匯市方面，隨著美國陸續公布各國對等關稅方案，加以聯準會維持觀望立場，美元走勢轉趨穩定。富邦人壽將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

富邦人壽個體累計前七月初年度保費收入達718億元，較去年同期成長11%，總保費收入達2,220億元，較去年同期成長8%，預估皆排名業界第二；單7月初年度保費89億元，總保費收入297億元，預估皆排名業界第二。

富邦人壽積極強化分期繳及保障型商品推動，帶動累計前七月初年度等價保費收入（FYPE）達344億，較去年同期成長14%。富邦人壽7月底淨值比率逾10%，RBC約為400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行7月稅後純益29.6億元，累計前七月稅後純益224.8億元，較去年同期成長15%，續創歷史新高，主係核心業務獲利動能穩定，累計前七月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及12%，帶動雙位數營收成長。

業務表現方面，海外放款、中小企業放款及個人放款成長，帶動放款餘額較同期成長11%。手續費淨收益中，累計前七月財富管理收益年增雙位數成長，主要來自基金及分期繳保險商品銷量成長，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至7月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,048%，維持良好資產品質。

富邦產險7月稅後純益5.7億元，累計前七月稅後純益34.5億元，較去年同期成長24%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。

業務表現方面，7月整體簽單保費56.2億元，其中傷健險表現最為突出，單月簽單保費年成長17%，同時超越市場整體水準。累計前七月簽單保費收入428.4億元，年成長8%，簽單市占率24.2%，續居市場龍頭。

富邦證券7月稅後純益12.4億元，累計前七月稅後純益53.0億元，創歷年同期次高紀錄，惟較去年同期減少21%。

台股今年受美國關稅政策影響，盤勢波動震盪影響市場交易熱度減弱，累計前七月台股日均值較去年同期減少19%，致證券經紀收入較去年同期下滑。