大量財報／上半年獲利2.65億元、EPS 3.01元 下半年產能已滿

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）董事會11日通過今年第2季財報，單季合併營收12.71億元，季增50.6%，年增159.2%，來到近16季單季新高。毛利率38.86%，分別季增4.58及年增10.35個百分點，創同期史上新高。稅後純益1.75億元，季增94.6%，年增585%；每股稅後純益1.99元，雙雙改寫近12季單季新高。

大量今天應福邦證券邀請舉辦線上法說會，大量總經理簡禎祈表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年。樂觀看待今年營運朝正向發展，估較去年成長八至九成。展望2026年的成長動能來自於AI驅動對PCB高階背鑽機需求大幅成長，及半導體設備需求增加。

大量累計今年上半年合併營收21.14億元，年增137.8%。毛利率37.03%，年增13.8個百分點。稅後純益2.65億元，年增2,687%；EPS為3.01元，雙雙來到近三年同期新高。

大量今天股價帶走揚，上漲12元，成交量逾2.25萬張，收200元。

