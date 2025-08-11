大量財報／上半年獲利2.65億元、EPS 3.01元 下半年產能已滿
大量（3167）董事會11日通過今年第2季財報，單季合併營收12.71億元，季增50.6%，年增159.2%，來到近16季單季新高。毛利率38.86%，分別季增4.58及年增10.35個百分點，創同期史上新高。稅後純益1.75億元，季增94.6%，年增585%；每股稅後純益1.99元，雙雙改寫近12季單季新高。
大量今天應福邦證券邀請舉辦線上法說會，大量總經理簡禎祈表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年。樂觀看待今年營運朝正向發展，估較去年成長八至九成。展望2026年的成長動能來自於AI驅動對PCB高階背鑽機需求大幅成長，及半導體設備需求增加。
大量累計今年上半年合併營收21.14億元，年增137.8%。毛利率37.03%，年增13.8個百分點。稅後純益2.65億元，年增2,687%；EPS為3.01元，雙雙來到近三年同期新高。
大量今天股價帶走揚，上漲12元，成交量逾2.25萬張，收200元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言