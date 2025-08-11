八方雲集營收／7月7.3億元 再創同期新高 

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）掌握三餐主食市場 展現民生消費需求韌性，7月營收表現，單月營收達7.3億元，較去年同期6.88億元成長6.18%，再度刷新歷史同期新高紀錄。

7月營收對比上個月營收6.96億元，成長4.89%。累計前七月營收50.16億元，較去年同期45.29億元成長10.73%，持續維持雙位數成長動能，前七個月累計營收也同樣創下歷史同期累計營收新高的佳績。

美國對台實施20%暫時性對等關稅、全球通膨壓力未減的經濟環境下，八方雲集聚焦民生必需消費市場，展現營運穩健亮眼的業績表現。

7月營收7.3億元，較6月的6.96億元成長4.89%，維持業績穩健成長，八方雲集集團所提供的餐飲服務屬於大眾民生必需範疇，具有「需求彈性係數低」的強韌特性，因此即便整體經濟環境不確定因素增加，消費行為可能會受到影響，但三餐基本餐食的需求市場仍相對穩定。

八方雲集表示，「7月營業天數共31日，且沒有傳統祭祀節慶影響，加上今年觀察到7月暑假出國人潮尚未明顯增加，使得消費能量仍留在台灣市場，配合集團穩健執行展店策略，讓7月營收持續獲得成長動能。」

面對美國對台灣實施20%暫時性對等關稅的新貿易環境，八方雲集美國營運採用「在地自建工廠、在地採購供應」策略，所有門市皆由美國當地生產工廠直接支應，原物料採購也以美國本土為主，完全不受跨境關稅影響，在當前高關稅環境下轉化為顯著的成本優勢。

年底即將啟用的德州工廠將進一步強化這項優勢，「製造在地化」不僅規避關稅風險，更縮短供應鏈、確保產品新鮮度，成為集團在美國擴張的重要營運模式。

展望下半年，品牌整體展店淨成長數仍以雙位數為目標，在台灣會持續重點布局人口結構穩定的社區及人口流動集客力強的商圈，展店的策略積極落實；美國方面則要掌握時效，確保德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市能在年底前同步開幕。

營收 美國 八方雲集

