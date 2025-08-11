劍麟營收／7月4.35億元 累計達29.54億元創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）7月合併營收為新台幣4.35億元，較上月成長8.66％，年減0.7%。累計2025年1至7月合併營收為29.54億元，較去年同期成長1.94％，改寫歷年同期新高水準。

劍麟表示，受惠北美、歐洲與亞洲等地區客戶對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品出貨動能持續保持穩定成長，且波蘭廠安全帶出貨量也持續穩定成長，帶動汽車安全事業群營收表現，前七月合併營收登歷年同期新高水準。

劍麟指出，憑藉集團長期深耕汽車安全零組件領域，擁有多元產品線、多區域生產基地的布局優勢，以及深厚的關鍵技術研發能力，並透過技術升級與設計優化，強化產品的可靠性與性能表現，有助於持續深化與全球主要Tier 1客戶的密切合作，提升產品附加價值，進一步為中長期成長奠定扎實基礎。

劍麟持續深化與全球Tier 1客戶的業務合作，並與客戶共同推動新款車用安全件產品的開發設計，有助於穩固整體訂單動能、支撐在手訂單維持高檔水準，目前旗下汽車事業主要客戶仍保持良好訂單拉貨需求，同時，集團在中國大陸、台灣與波蘭等地的產能布局，亦可靈活呼應全球汽車供應鏈重組趨勢，強化在地供應效率，進而鞏固未來營運成長基礎。

