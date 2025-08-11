廣華營收／7月4.45億元、年增24.8％ 美墨出貨回溫

廣華-KY（1338）7月合併營收為新台幣4.45億元，受惠於美墨市場拉貨動能持續升溫，逐步消化第2季初受關稅政策干擾所形成的庫存與遞延訂單，帶動出貨逐步回穩，7月營收較去年同期成長24.84％，並在7月進入傳統汽車暑休淡季的狀況下，較上月營收小幅下滑3.8％；累計114年1至7月合併營收為新台幣29.48億元，較去年同期增加3.57％，年增幅度的回升，顯示拉貨力道的回溫，營運動能正逐步反彈。

廣華表示，儘管第2季開始美國針對從中國大陸及墨西哥輸入的商品加徵關稅，短期對當地客戶造成備貨遞延與觀望態勢，但隨著市場對於政策方向逐步明確，自6月開始美墨市場皆有陸續回補的情形，回彈的拉貨力道成為帶動廣華營收在傳統汽車暑休淡季期間仍繳出7月單月及1~7月累積年增表現的關鍵因素。

伴隨地緣政治變動與全球供應鏈重組的趨勢明確，廣華配合主要車廠客戶在地化生產的需求，也加速推進「北美－亞太雙基地」的全球市場布局策略。在北美市場方面，公司持續強化與墨西哥及美國在地客戶的合作關係，同時積極導入高附加價值的模組化整合解決方案，提升產品技術門檻與接單競爭力；而亞太市場則聚焦深化大陸、日系、歐系並進一步拓展韓系等供應鏈網絡，配合客戶平台升級與區域轉單需求，靈活調配區域產能與優化供應鏈彈性，降低單一市場波動風險，建立具高度韌性的全球交付體系。

廣華持續推動產品線優化與價值升級，聚焦汽車內飾件領域的「光與美」設計，結合光學導光、隱藏式照明、複合材料結構與模組化整合技術，廣華-KY目前正與多家車廠積極配合開展新車款之新世代車艙開發。透過導入高附加價值、高設計門檻的智能化發光模組（如氛圍導光面板、車內照明模組、發光標牌飾件等），廣華-KY正逐步由傳統汽車內飾件轉型為智能機構模組供應夥伴，在汽車美學與人機互動設計趨勢中扮演關鍵角色，助力廣華-KY不僅提升單一產品的造價與優化整體毛利率結構，亦帶動產品組合及一體化設計方案有機會受到更多車廠客戶青睞，進一步強化市場滲透表現。