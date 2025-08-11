快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

商億-KY：柬埔寨廠出貨占比6成 下半年歐洲接單看增

中央社／ 台北11日電

家具製造廠商億-KY表示，隨川普關稅政策逐漸底定後，中國廠正常出貨；柬埔寨廠稼動率持續提升，出貨占整體比重已達6成，跟去年同期相比提升1倍多，下半年將新增歐洲最大零售百貨商訂單，有望提升歐洲市場營收占比。

商億-KY7月營收新台幣3.05億元，月減4.73%、年減約6.06%，換算美元為月減3.17%、年增3.21%；受產品組合調整影響，部分高單價產品出貨占比略降，使營收較6月略為減少。

商億-KY指出，隨對等關稅政策逐漸底定後，中國廠正常出貨，柬埔寨廠稼動率持續提升，樂觀看待未來整體營運成長力道。

商億-KY指出，為降低對單一市場的依賴，中國杭州廠正加速拓展非美系客戶，目前取得澳洲、俄羅斯及杜拜等地訂單。

展望下半年，商億-KY預期，將新增歐洲最大零售百貨商訂單，有望顯著提升歐洲市場營收占比，成為商億-KY營運布局中的「第二隻腳」，強化全球市場抗風險能力，推動長期成長動能。

全球家具主要生產國家分別為越南、中國、加拿大、墨西哥、義大利及柬埔寨，其中又以越南、中國、柬埔寨為重要聚落，以較低廉的人工優勢取得高市占率。

美國總統川普原先針對柬埔寨課徵高達49%的對等關稅，經歷2次調降後，最新稅率已降至19%，較越南及中國更有競爭力，商億-KY表示，積極提升柬埔寨廠的稼動率，出貨占整體比重已達6成，跟去年同期相比已提升1倍多。

大環境而言，商億-KY指出，若美國利率下調，將有助於降低美國消費者的房貸成本，進而刺激新屋裝潢與住宅翻新需求，為家具產業注入回升動能。

柬埔寨

延伸閱讀

因應川普關稅衝擊 韓越同意力拼雙邊貿易2030年倍增至1,500億美元

華郵：美擴大關稅談判範圍 促台追加國防經費或軍購

台越盃越南同鄉足球賽「以球會友」 奪冠獎金10萬元

好讀周報／泰柬為何交戰？主權衝突一世紀 世界遺產神廟爭議最大

相關新聞

鋼廠外銷 拿回議價權

鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口...

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。