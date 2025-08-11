商億-KY：柬埔寨廠出貨占比6成 下半年歐洲接單看增

家具製造廠商億-KY表示，隨川普關稅政策逐漸底定後，中國廠正常出貨；柬埔寨廠稼動率持續提升，出貨占整體比重已達6成，跟去年同期相比提升1倍多，下半年將新增歐洲最大零售百貨商訂單，有望提升歐洲市場營收占比。

商億-KY7月營收新台幣3.05億元，月減4.73%、年減約6.06%，換算美元為月減3.17%、年增3.21%；受產品組合調整影響，部分高單價產品出貨占比略降，使營收較6月略為減少。

商億-KY指出，隨對等關稅政策逐漸底定後，中國廠正常出貨，柬埔寨廠稼動率持續提升，樂觀看待未來整體營運成長力道。

商億-KY指出，為降低對單一市場的依賴，中國杭州廠正加速拓展非美系客戶，目前取得澳洲、俄羅斯及杜拜等地訂單。

展望下半年，商億-KY預期，將新增歐洲最大零售百貨商訂單，有望顯著提升歐洲市場營收占比，成為商億-KY營運布局中的「第二隻腳」，強化全球市場抗風險能力，推動長期成長動能。

全球家具主要生產國家分別為越南、中國、加拿大、墨西哥、義大利及柬埔寨，其中又以越南、中國、柬埔寨為重要聚落，以較低廉的人工優勢取得高市占率。

美國總統川普原先針對柬埔寨課徵高達49%的對等關稅，經歷2次調降後，最新稅率已降至19%，較越南及中國更有競爭力，商億-KY表示，積極提升柬埔寨廠的稼動率，出貨占整體比重已達6成，跟去年同期相比已提升1倍多。

大環境而言，商億-KY指出，若美國利率下調，將有助於降低美國消費者的房貸成本，進而刺激新屋裝潢與住宅翻新需求，為家具產業注入回升動能。