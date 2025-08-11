商億營收／7月3億元、年減6% 訂單滿載、下半年不看淡

商億-KY（8482）公布7月營收3.05億元，月減4.73%、年減約6.06%，換算美金月減3.17 %、年增3.21%。前七個月累計營收19.5億元，年減4.3%。

商億表示，主要受產品組合調整影響，部分高單價產品出貨占比略降，致使營收較上月略為減少，但隨川普總統關稅政策逐漸底定後，中國大陸廠正常出貨，柬埔寨廠稼動率持續提升，在關稅低於競爭對手下，公司樂觀看待未來整體的營運成長力道。

為降低對單一市場的依賴，中國杭州廠正加速拓展非美系客戶，已成功取得澳洲、俄羅斯及杜拜等地訂單，展現多元市場開發成效。展望下半年，預期將新增歐洲最大零售百貨商—西班牙 El Corte Inglés 的訂單，該公司2024年全球營收約160億歐元，具高度市場影響力。此舉不僅有望顯著提升歐洲市場營收占比，更將成為商億營運布局中的「第二隻腳」，強化全球市場抗風險能力，推動長期成長動能。

全球家具主要生產國家分別為越南、中國大陸、加拿大、墨西哥、義大利及柬埔寨，其中又以越南、中國大陸、柬埔寨為重要聚落，以較低廉的人工優勢取得高市占率。川普總統原先針對柬埔寨課徵高達49%的對等關稅，以致中國大陸廠4~5月出貨受到影響，經歷兩次調降後，最新稅率已降至19%，較越南20%轉運關稅40%及中國大陸55%更有競爭優勢，公司正積極提升柬埔寨的稼動率，出貨占整體比重已達六成，跟去年同期相比已提升一倍多。

美國7月非農就業人數僅增加7.3萬人，遠低於市場預期的10.6萬人，顯示就業復甦動能趨緩。不過，最新失業率雖自4.1%微升至4.2%，仍低於聯準會（FED）6月經濟預測的下限4.5%，顯示勞動市場正在降溫尚未明顯惡化。在此背景下，市場普遍預期聯準會可能於9月FOMC會議上啟動降息。若利率下調，將有助於降低美國消費者的房貸成本，進而刺激新屋裝潢與住宅翻新需求，為家具產業注入回升動能。