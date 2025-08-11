玉山金法說會／銀行加大海外布局 10月前進達拉斯明年孟買、多倫多

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
玉山金控董事長黃男州（中）表示，下半年將前往德州達拉斯設代表人辦事處。圖/仝澤蓉
玉山金控（2884）董事長黃男州表示，隨著台商全球化腳步日益明顯，玉山銀行將加速海外布局腳步，除了今年10月將前往美國德州達拉斯設立代表人辦事處，明年預備到印度孟買、加拿大多倫多設立分行，未來3到5年考慮到歐洲設立代表人辦事處。

玉山金控今天舉行法人說明會，黃男州表示，美國總統川普無疑的是影響全世界局勢最關鍵的人，如果能了解川普想做什麼，目的是什麼，未來預測就會比較簡單。

觀察川普有三個綜合體，第一、維持霸權，為確保美國21世紀還是最強國家，在維持霸權的過程中，他會考慮的是何削弱中國大陸的實力。

第二、川普是商人，過去沒有在政府部門服務過，他的看法美國就是一家公司，對他而言美國這家企業的兩本帳就是關稅和貿易赤字，因此他推出對等關稅和大而美法案；此外川普也貫策企業經營管制越少越好，因此對國家管制也是越來越鬆綁，例如該挖石油就挖石油，該排碳就排碳；他經營美國這家公司說是新重商主義也可以。

第三、他是右翼民粹，保守、移民政策都是他獲取更多選票的來源。

黃男州認為，這三面向構成川普主義，但是每個面向互相衝突，這仰賴川普政府最後抉擇。

黃男州說，過去地球是平的，但現在已經不是了，未來台商在美國布局會越來越多，除了台積電（2330）去了亞利桑那，現在看起來台商在德州布局最多。

玉山銀行目前在11國家有海外33營業據點，預估第4季會開達拉斯代表人辦事處，黃男州透露，預估時間點在10月；他強調，這不是因為對等關稅，事實上一年前就遞件申請，當時就是發現很多台商對德州有興趣。

黃男州表示，明年則預備到印度孟買、加拿大多倫多設立分行；考慮台商全世界布局，慢慢也會對前往歐盟地區展現高度興趣，因為歐盟目前我國出口比較少，但是非常大的經濟體，因此玉山銀行，未來3到5年考慮到歐洲設立代表人辦事處。

川普 美國 玉山銀行

