富邦媒營收／7月81.3億元年減4.8% 氣溫偏涼壓低部分商品買氣

富邦媒（8454）公告7月合併營收約81.3億元，月減11.8%，年減4.8%，受今年綜所稅申報期限延至6月底，影響部分家庭支出安排，7月氣溫偏涼亦壓抑冷氣等商品需求。

累計富邦媒今年1至7月合併營收約為605.7億元。富邦媒旗下momo購物網表示，總體消費趨於保守、市場競爭加劇，不過平台核心品類仍展現韌性，娛樂、票券、3C等品類維持穩健動能，moPlus會員經濟與聯播網廣告效益同步放大，為下半年旺季鋪陳成長動能。

富邦媒看好暑期電玩娛樂需求升溫，任天堂全新主機Switch 2上市，預購量突破萬台，加上國際電玩展帶動熱度，推升主機、遊戲片等相關品類單月雙倍成長。暑期出遊與消費熱潮延燒，美食餐券、住宿票券等需求亦明顯成長，成為另一波帶動營收的關鍵動能。

moPlus訂閱制會員表現持續強勁，會員GMV年增率達四成，顯示會員制度有效拉升平台營收動能並強化高價值用戶黏著。moPlus會員權益8月起全面升級，預期將帶動高貢獻會員客單成長，單月貢獻可望提升約三成以上。

富邦媒持續強化物流科技布局，全新的「智慧電動物流車」將自8月15日起於台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南等六大區域正式稼動，升級momo自建短鏈物流網絡。新型物流車導入多項智慧功能，包括具備即時回傳功能的行車記錄系統、可遠端監控的APP管理介面，以及全新設計的數位儀表板，全面提升後端營運效率與車隊管理精準度。