裕慶營收／7月4.22億、年增11.9％ 續創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布7月合併營收4.22億元，月增33.5％、年增11.9％，續創同期新高；累計前七月合併營收20.20億元、年減8.3%，受惠商用展示架ODM業務動能提振，帶動累計營收年減幅度持續收斂。

裕慶表示，居家修繕客戶(H與L)不論是營收貢獻或成長率，皆較去年同期大幅增加，有助於下半年旺季訂單挹注。

裕慶單月合併營收已連續二個月改寫歷年同期新高，受惠百貨零售連鎖店(K)客戶訂單出貨保持良好水準，加上寵物業者(P)與新客戶全美第二大折扣零售通路商(T)等訂單持續開發，進一步推升整體訂單出貨量能，並帶動7月商用展示架ODM業務銷售月增31.1％，挹注整體營運逐步回升動能。

隨著美國陸續公布對各國產品調整對等關稅政策，裕慶受惠旗下商用展示架「設計+製造+服務」一條龍業務模式，良好資金實力與營運規模優勢，奠定為亞洲區最具規模商用展示架供應商地位。

裕慶同時仍積極完善多元產地生產策略，優化台灣、中國及印尼產能佈局，其中印尼新廠仍維持第3季正式投產計畫，屆時可進一步提升整體供貨彈性、快速回應客戶多元需求，強化跨國客戶供應鏈韌性，有助於提高對於國際品牌、大型通路等客戶供貨比例，創造整體營運良好加分效果。

