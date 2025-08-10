鋼廠外銷 拿回議價權
鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口「拿回議價權」，主因在於國際鋼材報價上漲，為外銷提供定價支撐。
法人分析表示，時序進到8月後，鋼市明顯甦醒，國內的中鋼、豐興，大陸寶武鋼、鞍本鋼集團，越南台塑河靜鋼廠與歐盟等地，各區領導鋼廠價漲聲此起彼落；第3季原本是傳統鋼鐵產業淡季，如今「淡季不淡」的格局令市場欣喜，對後市更有信心。
中鋼專家說，第3季北半球進到酷暑，華南、台灣梅雨，南亞到東南亞更進到年度雨季，甚至引發洪水澇災，導致營建工地開工天數降低、鋼材運輸流暢度減弱，各種因素造成用鋼需求不振，所以長期以來每逢第3季都會以淡季看待。
儘管傳統淡季應該是鋼市最蕭條的時期，今年第3季卻意外顯露出韌性，全球鋼價不跌反漲。
