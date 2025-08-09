冠德營收／上半年6.87億年減78% EPS 1.27元 擬發債20億還銀行借款

冠德建設（2520）8日公告半年報，上半年營收達100.66億元，較去年同期151.57億元減少33.6%，毛利率達23.7%，較去年同期34.2%減少逾10個百分點，營業利益約達13.98億元，較去年同期40.48億元大減65.5%，稅後純益達6.87億元，較去年同期31.35億元減少78.1%，每股純益達1.27元、低於去年同期每股5.79元。

冠德建設8日董事會同步通過將發債20億元，包括2025年第1次有擔保普通公司債不超過10億元、第2次有擔保普通公司債10億元；每張面額100萬元，發行期間5年期。

其中第1次有擔保普通公司債10億元將用於償還2020年第一次有擔保普通公司債到期之本金，將委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷，並委任彰化商業銀行為主辦承銷商。

另外，第2次有擔保普通公司債發行總額不超過10億元，募得資金將用於償還銀行短期借款，華南永昌綜合證券為主辦承銷商；兩筆有擔保普通公司債發行利率採固定利率發行，價格將依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。

冠德建設8日董事會同步通過，因應業務發展及實務需求，將帳列台北市松山區敦化段公辦都市更新案（松山民權東公辦都更案）部分存貨，轉列不動產（含設備）。