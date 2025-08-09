冠德營收／上半年6.87億年減78% EPS 1.27元 擬發債20億還銀行借款

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠德建設（2520）8日公告半年報，上半年營收達100.66億元，較去年同期151.57億元減少33.6%，毛利率達23.7%，較去年同期34.2%減少逾10個百分點，營業利益約達13.98億元，較去年同期40.48億元大減65.5%，稅後純益達6.87億元，較去年同期31.35億元減少78.1%，每股純益達1.27元、低於去年同期每股5.79元。

冠德建設8日董事會同步通過將發債20億元，包括2025年第1次有擔保普通公司債不超過10億元、第2次有擔保普通公司債10億元；每張面額100萬元，發行期間5年期。

其中第1次有擔保普通公司債10億元將用於償還2020年第一次有擔保普通公司債到期之本金，將委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷，並委任彰化商業銀行為主辦承銷商。

另外，第2次有擔保普通公司債發行總額不超過10億元，募得資金將用於償還銀行短期借款，華南永昌綜合證券為主辦承銷商；兩筆有擔保普通公司債發行利率採固定利率發行，價格將依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。

冠德建設8日董事會同步通過，因應業務發展及實務需求，將帳列台北市松山區敦化段公辦都市更新案（松山民權東公辦都更案）部分存貨，轉列不動產（含設備）。

公司債 董事長

延伸閱讀

振樺電財報／上半年EPS創同期新高達12.27元 賺逾一股本

沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

健鼎財報爆棚股價飆新高 10檔ETF搭順風車

金融貸款公司放債外傭超大方！港府提6招防「債留雇主」

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。