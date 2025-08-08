運價指數連九跌 貨櫃三雄業績月增年減

貨櫃三雄7月營收出爐，長榮海運（2603）、陽明與萬海都呈現月增、年減局面，主要是美國關稅政策影響，對於後市，業者認為美國消費信心仍強，航商仍繞行好望角，前景並不悲觀。

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（8）日出爐，指數下跌61.06點至1,489.68點，周跌幅3.93%；四大主要航線都下跌；其中，遠東到歐洲及遠東到美西線運價都跌破2,000美元關卡；遠東到美東線運價跌破3,000美元關卡。

長榮海運7月份合併營收336.05億元，月增11.62%，年減38.22%；前七月合併營收為2,300.60億元，較去年同期減少193.04億元，年減7.74%。陽明海運7月單月營收154.84億元，月增12.16%，年減39.18%。今年前七月累計996.57億元，年減18.21%。萬海7月合併營收124.16億元，月增1.91 %，年減38.26%；累計全年營收843.59億元，年減1.78%。

長榮海運7月營收是月增，主要是北美航線因需求波動致運價走緩，但歐洲主要港口壅塞情況持續，推升歐線運價止跌反彈，且受惠於傳統旺季需求支撐，為單月營收成長挹注動能。

對於後市，陽明指出，國際貨幣基金（IMF）7月最新報告指出，隨著美國關稅政策公布低於4月關稅水平與金融狀況改善（美元走弱），微幅上調今年全球經濟成長預測至3.0%，較4月預測的2.8%增加0.2個百分點，但示警未來各國仍有潛在協商關稅上調之不確定性以及地緣政治緊張局勢帶來的下行風險仍然存在。

萬海表示7月份遠洋航線運價雖受市場因素影響而有所調整，但受惠於公司在近洋航線的深耕與布局，維持穩健動能，有效彌補了部分市場波動，隨著8月美國對各國關稅措施逐步明朗，供應鏈恢復穩定。