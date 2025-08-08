華航獲利高飛 寫下最佳Q2

華航（2610）昨（8）日公告上半年財報繳出亮麗成績單，第2季刷新歷史同期新高，單季營收513.32億元，稅後純益38.56億元，年增達11.9%，EPS 0.63元；上半年每股稅後純益為1.32元，則是寫下歷史同期次高。

華航今年上半年受惠於農曆春節與清明連假，旅運需求維持高檔，客運收入維持與去年同期相當，上半年合併營收1,041億元，合併營業淨利114.6億元，稅後純益80.4億元，創下歷史新高，年增達24.6%，EPS 1.32元，寫下歷史同期次高。

華航上半年獲利表現

華航不斷擴大航線布局，效益也在第2季顯現，與美國西南航空展開合作，攜手打造越洋線轉接航網，服務旅客銜接在北美的轉機超過30座城市；為提升旅客更優質的機上服務，華航777、A350、A321neo 等三大機型全航線、全艙等的旅客，可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。

貨運方面，受惠於運能提升、AI伺服器與電子產品及電商貨量穩定，加上美國關稅政策實施前的急單效應推升運量，整體貨運收入較去年同期成長18.75%。華航將持續關注全球供應鏈變化，機動調整銷售策略，以維持營運韌性與市場連結力。

航空業高資本密集、高度管制及高度國際化，華麗的背後都有著不為人知的成功策略，要在全球航空競爭中脫穎而出，各種服務都要到位；華航也擘畫全新的營運策略，朝著成為國籍航空最佳指標航空業者的目標挺進，擴大布局、搶攻市占外，因應全球旅客對於高艙等的需求，重新定義華航專屬特色的PY艙（豪華經濟艙）。

考量到疫情解封後，全球消費者對於高艙等的需求增加，華航已經在進行內部的商議，希望以「商務艙少一點、而非經濟艙多一點」的服務品質，華航將重新定義華航專屬特色的豪經艙，在提升服務品質的同時，考量空服同仁於空中服務的實際作業流程。

華航加快動作全面強化航網布局，紐約甘酒迪機場新航廈啟用，華航宣布搬遷並規劃增班；考量國內旅客的需求，即將於12月3日開航的鳳凰城航線，展現團隊擴大航網布局的企圖心，全面搶攻北美轉機客商機；不僅要提供旅客更便捷新穎的場站設備與環境；攜手西南航空，讓旅客搭乘華航的航班到北美的更方便，滿足旅客多元需求與選擇。