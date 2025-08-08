中鋼第2季轉虧 每股淨損0.12元

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（8）日公告第2季財報，受到下游拉貨趨緩等影響，營運由盈轉虧，單季虧損19億元，每股淨損0.12元；累計上半年虧損16.58億元，每股淨損0.11元。展望前景，市場認為亞洲鋼價近期止跌回升，中鋼9月盤價有望調漲，挹注營運表現。

中鋼表示，分析第2季虧損，主要原因為鋼鐵業銷售數量及單價雙雙下滑，導致營收減少、營業損失增加；此外，礦業投資獲配股利也較去年減少，拖累整體業外收入表現。

至於鋼鐵銷售數量與單價下滑情況，也與新台幣升值有關。首先是外銷以美元計價，直接衝擊營收表現；其次，匯率變化也讓該公司客戶可以相對較低的成本從國外購買鋼品，以致降低對中鋼的下單意願。

中鋼表示，雖全球貿易消費與投資信心仍處於低位，但美國已陸續通知貿易對手國關稅稅率，市場不確定性逐步降低，終端需求可望緩步釋出；而中國唐山地區實施限產、減產令，且當地社會庫存相對低位，寶鋼八月板材開漲盤有助強化市場信心。

業內人士並指出，中國大陸7月下旬重點統計鋼廠粗鋼產量為2,180萬噸，平均日產198.2萬噸，比前期下降7.4%，數字顯示中國減產政策奏效。進而反映在其內銷現貨和期貨行情，以熱軋價格來看，近一個月約上漲每公噸70美元。

同時帶動出口報價水漲船高，熱軋最新報價在每公噸470至505美元，比6月底、7月初報價上漲約每公噸30至50美元，而大陸出口鋼價拉抬也激勵亞洲出口報價拉升，目前越南進口成交價漲至每公噸500美元附近，越南和發9、10月交期熱軋盤價更上漲至每公噸510至515美元。預期台塑越南河靜新盤也會跟進調上漲。

