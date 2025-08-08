凱基金7月自結獲利大增逾四成 前七月EPS 0.6元、賺破百億大關

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金（2883）自結7月獲利出爐，受惠股息入帳效益，新台幣7月貶值有利匯兌損益，凱基金控旗下三大子公司7月獲利較前月大增，推升凱基金7月單月自結稅後純益為51.51億元，月增42%，累計前七月稅後純益達106.25億元，站上百億大關之上，較去年同期年減幅度也收斂至36%，累計前七月每股稅後純益（EPS）為0.6元。

7月步入上市櫃公司現金股息發放旺季，挹注金控整體獲利動能。凱基金控受惠股息入帳，以及旗下凱基人壽獲准增提外匯價格變動準備金，強化避險操作彈性，子公司中包括凱基人壽、凱基證券7月獲利較前月分別大幅成長55%、40% ，凱基銀行7月獲利月增7.5%也相當亮麗，使得凱基金7月單月自結稅後純益為51.51億元，月增42%，累計前七月稅後純益106.25億元，年減約36%，EPS為0.6元。

凱基金控指出，凱基人壽7月受惠於股息收入進帳，以及掌握市場脈動實現股票獲利，單月稅後純益38.18億元，累計前七月獲利48.89億元，年減45%。凱基人壽日前獲金管會許可適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施，7月釋出的保險責任準備金將全數用以厚實外匯價格變動準備金，強化凱基人壽外匯避險操作彈性，降低匯率波動的影響。

凱基銀行7月單月獲利6.71億元，月增7.5%，主要受惠利息及手續費收入穩定貢獻，放款業務動能強勁，累計前七月獲利40.5億元，年增15%，累計獲利成長表現是子公司最佳。

凱基證券在台股行情續揚下，7月單月賺14.12億元，累計前七月獲利51.22億元，年減21%，中華開發資本7月因投資部位評價波動，單月由盈轉虧，稅後淨損1.97億元，累計獲利也轉虧損，前七月稅後淨損0.8億元。

