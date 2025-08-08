宏璟建設擬參與鼎固置業現增 上半年每股淨虧0.77元、8月25日除息交易
宏璟（2527）建設8日公告擬參與鼎固置業現金增資，將以每股10元、交易總金額5.712億元取得鼎固置業普通股5,712萬股，惟現增認股款項部分，宏璟將以「對鼎固置業所持部分債權5.712億元、抵充此次現金增資應繳股款」。
鼎固置業為鼎固-KY（2923）旗下子公司，其中集團關係企業宏璟建設持有約24%，目前鼎固置業主要持有「鼎固日月光大樓（原天母傑仕堡）」不動產產權。
截至目前為止，宏璟建設累計對鼎固置業持有1.1424億股、總金額約11.424億元，持股比例約24%。
宏璟建設今同步公告半年報，今年上半年營收達1.81億元、較去年同期8.88億元大減79.6%，毛利率達32.9%，較去年同期減少近5個百分點，營業虧損達7,049.4萬元、低於去年同期的1.66億元，稅後虧損達2.02億元、低於去年同期獲利1,953.7萬元，每股淨虧達0.77元，低於去年同期每股純益0.07元。
宏璟建設董事會今同步公告股利配發，每股配發2元現金股利將在8月25日進行除息交易，現金股利預計9月17日發放。
