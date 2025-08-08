快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

宏璟建設擬參與鼎固置業現增 上半年每股淨虧0.77元、8月25日除息交易

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

宏璟（2527）建設8日公告擬參與鼎固置業現金增資，將以每股10元、交易總金額5.712億元取得鼎固置業普通股5,712萬股，惟現增認股款項部分，宏璟將以「對鼎固置業所持部分債權5.712億元、抵充此次現金增資應繳股款」。

鼎固置業為鼎固-KY（2923）旗下子公司，其中集團關係企業宏璟建設持有約24%，目前鼎固置業主要持有「鼎固日月光大樓（原天母傑仕堡）」不動產產權。

截至目前為止，宏璟建設累計對鼎固置業持有1.1424億股、總金額約11.424億元，持股比例約24%。

宏璟建設今同步公告半年報，今年上半年營收達1.81億元、較去年同期8.88億元大減79.6%，毛利率達32.9%，較去年同期減少近5個百分點，營業虧損達7,049.4萬元、低於去年同期的1.66億元，稅後虧損達2.02億元、低於去年同期獲利1,953.7萬元，每股淨虧達0.77元，低於去年同期每股純益0.07元。

宏璟建設董事會今同步公告股利配發，每股配發2元現金股利將在8月25日進行除息交易，現金股利預計9月17日發放。

股利 增資

延伸閱讀

大轉變！率眾包圍介入高雄博田醫院經營權之爭 警漏夜逮首謀男

高雄博田醫院經營產權之爭 20黑衣人半夜衝入與保全拉扯對峙

輝達進駐...議員籲天母球場地下停車場擴建 停管處：月底提評估報告

錸寶董事會決議辦理現金增資 暫定每股發行價格32元

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。