振曜財報／上半年每股純益1.62元 下半年營收可望季季高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

振曜科技（6143）受惠彩色電子書換機潮帶動下，雖新台幣強升10%，第2季營收創史上同期新高．毛利率受惠產品組合優化，守住21%水準，但受匯損影響，單季每股純益0.45元，累計上半年每股純益1.62元，年減56%。振曜看好，全年彩色電子書出貨量可望成長兩成以上，推升下半年營收季季高。

振曜第2季合併營收20.6億元，季增29%，創下史上同期新高；毛利率則在產品組合持續優化帶動下，守住21%，與去年同期相當，營業利益達2.2億，較第1季1.5億，季增47%，年減8.9%，本業獲利亮眼，但業外受匯損影響，業外損失1.67億元，稅後純益3,871萬元，年減八成，每股純益0.45元。

累計上半年振曜營收36.58億元，年增一成，毛利率21.51%，優於去年同期21.09%，營業利益3.77億元，年增8%，受匯損影響，上半年業外損失1.28億元，去年同期業外收益1.78億元，稅後純益1.39億元，年減56%，每股純益1.62元。振曜7月營收6.87億元，年增7.8%，累計前7月營收43.46億元，年增9.2%。

振曜指出，彩色電子書換機潮帶動下，市場熱賣客戶不斷追加訂單，全年出貨數量可望成長2成以上，彩色電子書比重更從去年60%提升至70%以上，隨著出貨旺季到來，目前產能已持續滿載至年底，更積極擴增產能以因應未來成長之需，下半年營收可望逐季攀高，一季比一季好。

今年初振曜攜手博客來推出彩色電子書新機BooksPad，以華文市場最大平台之姿，在國際書展推出後，造成搶購熱潮，振曜表示，三個月銷售突破萬台，並結合博客來首家數位體驗店亮相，雙方持續深化合作，搶占龐大ESG商機。

此外，面對美中貿易關稅壓力，振曜表示，除持續強化全球產能布局，包含台灣、越南、美國生產基地，更不斷精進研發實力，將彩色電子紙應用技術的設計力與製程優化，以軟硬體整合優勢提供客戶最佳節能減碳整體應用方案，也積極擴展海外銷售市場，搶占高階客製化應用先機。

振曜表示，子公司沛亨（6291）各產品線，也預估將有雙位數正成長的好成績，尤其AI相關應用，光纖線材於AI伺服器快速傳輸應用，今年重回成長軌道，子公司台生材（6649）研發高階醫材多年，明星級產品Guidewire（人工導絲腦中風血塊排除，高階醫材應用）擴產迎大單，上半年已轉虧為盈，搭配振曜主要客戶市占率攀升與創新大尺寸專案雙引擎推動下，將回歸基本面優勢正循環，下半年合併營收與獲利皆可望逐季攀升。

