慶豐富窗簾事業 三箭齊發

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（8）日召開法說，董事長許閔琁宣布，第4季將擴增亞特蘭大據點產能、線上電商通路將推出免打孔系列新品，以及調漲既有線上銷售窗簾產品價格，透過「三箭齊發」助攻窗簾事業拚新高峰。

許閔琁指出，近三年線上電商通路客戶業務快速成長，不僅進一步優化窗簾事業銷售結構，今年上半年線上電商通路客戶銷售已達2024年全年約七成，不但成為窗簾事業第二成長支柱，進一步推升上半年窗簾事業整體美元銷售規模齊創同期新高。

為進一步搶灘下半年美國消費旺季，擴大窗簾事業於線上電商通路客戶業務動能，慶豐富將祭出多款免打孔系列窗簾新品上市，豐富線上銷售產品線，同時針對既有線上銷售窗簾產品決議調漲5%至10%價格。