大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

國光生斥資3億 建新產線

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

疫苗龍頭廠國光生（4142）昨（8）日舉辦法說會，公司表示，今年上半年已陸續通過巴西和歐盟查廠，另外為了因應客戶新增生產項目量能需求，國光生技斥資1,000萬美元（約新台幣3億元）已啟動建置年產400萬劑的第三條自動化無菌充填產線，滿足客製化、小批量、高單價產品需求。

國光生技表示，公司在合作生產訂單方面有突破，應國際大廠法國賽諾菲巴斯德需求，建置第二條充填線產能以滿足該疫苗產品的美國、歐洲市場需求，今年上半年已完成設備採購安裝，並申請新增產線，預計今年年底完成試量產，以達到明年供應量倍增的目標。

生物相似藥委託生產部分，國光生技今年上半年己完成亞洲和北美市場的商業批次生產，並完成歐盟查核，今年第3季將啟動商業量產，擴大產能滿足客戶需求。

