光隆7月營收年增3% 廣越7月合併營收年減11%

光隆（8916）、廣越（4438）昨（8）日公告7月營收，其中，光隆7月營收8.67億元，年增3.29%、月增17.2%，創下今年的高峰，並創下13個月新高；前七月營收49.66億元，年增2%。廣越7月合併營收19.6億元，月增3.7%，年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所致；累計前七月營收達95.1億元，年增9.1%，延續穩健成長動能。

光隆表示，成衣在主要產地越南與印尼的關稅確定並大幅下降，使客戶下單意願回穩，成衣全年業績仍有望略優去年，而羽絨原料上半年由美系客戶帶動, 下半年在日系客戶需求回歸，可持續保持雙位數成長，家紡全年則與去年持平 ; 至於獲利，雖有匯損干擾，仍可保持季季盈利。

廣越表示，7月部分受船期調整影響的訂單已排入未來一至二個月內交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均維持穩定增長，展望與先前相同，持續保持正向。

廣越董事長吳朝筆指出，公司長期深耕高技術、高附加價值的機能服飾製程，並針對主要品牌客戶完成多元產地布局，具備高度抗壓體質與供應韌性，也因此在產業整併與市場變局中，競爭優勢日益明確。