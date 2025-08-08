華城上半年EPS 5.23元 同期最佳

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

重電廠華城（1519）昨（8）日公布上半年合併財報，合併營收104.94億元、年增36.6%，創同期新高；營業利益24.68億元，稅後純益16.51億元、年增10.6%，每股稅後純益5.23元，獲利創歷史同期新高。

華城第2季合併營收60.73億元，季增37.4%、年增30.7%，創歷史單季次高，但受匯兌損失影響，稅後純益7.91億元、年減11.5%，每股稅後純益2.23元，獲利為同期次高。

展望今年營運，華城持審慎樂觀看法，今年成長動能來自台電強韌電網計畫、全球綠能等能源轉型及外銷基礎建設，目前接單已看到2027至2028年訂單需求，華城也持續增加外銷比重，接單策略朝國際化和多元化邁進。

華城2024年外銷占整體業績比重約45%，今年可望超過五成，其中銷售到美國市場的業績占比接近四成。值得注意的是，華城去年第4季新增逾百億元訂單，其中20億元變壓器為主的電力設備訂單來自美國德州「星際之門」計畫，成為受益台廠。

