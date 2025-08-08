華新上半年EPS 0.29元 第3季展望審慎

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

華新（1605）昨（8）日舉行法說會，公布第2季稅後純益為5億元，季減28%，年減78%，每股純益0.12元；累計上半年稅後純益獲利11.68億元，年減61%，每股純益0.29元。展望第3季，該公司指出，電線電纜與不銹鋼預估與上季持平；資源事業因鎳市場供過於求，展望相對審慎。

華新表示，第2季隨著春節淡季結束，各主要事業體出貨表現回溫。產品毛利率部分，電線電纜受益於傳統旺季及線纜產品出貨提升，營收與毛利率均較上季成長，毛利率提升至12%；不銹鋼則因台幣升值與歐洲輸美免關稅配額取消，影響毛利率，使得單季毛利率由上季8%降至6%。

至於資源事業部分，雖然出貨較上季略增，加上售價穩定與成本回落，有助毛利提升，但台幣升值仍使稅後淨利較上季小幅下降。

依據該公司公布財報數據，第2季營收為464億元，季增4%，年減4%，毛利率7.3%，稅後純益5億元，季減28%，年減78%，每股純益0.12元。累計上半年營收912.74億元，營業利益約14.48億元，稅後淨利為11.68億元，每股純益0.29元。

展望第3季，華新表示，不銹鋼事業預期與上季持平，各地區來看，台灣市場第3季因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；大陸不銹鋼在製造業成長動能不足的情況下，持續低迷；歐洲因暑休屬於傳統淡季。

