世界健身營收／7月9.16億元、年增10.7% 創歷史次高
全台最大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）8日公布7月合併營收達9.16億元，月增1.3%、年增10.7%，為歷史次高；累計前七月合併營收61.97億元、年增10.1%，創同期新高，其中會員收入連續五個月成長，展現強勁增長動能。
世界健身7月現金收入增至9.5億元，較去年同期增長14.8%，顯示未來收入潛力強勁。累計前七月現金收入較去年同期增長超過8億元，增幅14.8%。
而從會員數來看，開幕超過四年的分店，呈現連續五個月增長，帶動會員收入較2024年7月增長6.9%；同時，私人教練課程服務的收入，年增13.1%，表現出色。
特別在今年7月，私人教練訓練團隊創下新紀錄，完成28萬次個人訓練課程，此關鍵里程碑，代表世界健身在私人教練課程的服務提供，穩居全球領導地位。
世界健身表示，將持續在台灣健身市場空白區擴展版圖，包括嘉義興業店為旗艦店規格，配備最先進的設備設施，包含游泳池和籃球場，於8月9日開放運動，已有超過2,500名會員入會。
竹北華興店已於7月26日開始預售，預計今年10月開幕，開賣首10天即吸引超過1,800名會員，創下公司預售表現紀錄。世界健身也預告全台布局，目前有10個優質地點正在評估中，將陸續公開。
世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，新分店受到熱烈回響，代表台灣健身市場仍具龐大發展潛力，等待世界健身去開發。加上今年截至目前現金收入成長近15%，顯示穩健的同店銷售表現，支撐公司業績正向發展態勢。
為提升營運效能，推動每股盈餘增長，世界健身已啟動精簡與成本控管計畫。柯約翰說，必須利用強大的全球工具，來增強銷售、客戶服務及私人教練訓練團隊能力；而這些努力，預計將在未來幾季產生顯著成果，進一步強化公司財務表現。
