保瑞上半年賺近兩股本 動能俏

保瑞（6472）昨（8）日公布2025年第2季財報，今年上半年稅後純益20.15億元，雖受美元升值影響，仍較去年同期成長6.7%，上半年每股稅後純益（EPS）19.5元，賺近兩個股本。

保瑞第2季毛利率與上季接近持平，約41%，受到匯率及本業產線調整，在雙重因素影響下，第2季稅後純益為6.16億元，年減43%，每股稅後純益為5.83元；如果扣除業外匯損的影響，本業核心EPS約為8.08元。

法人表示，在產能調整與營運體質優化下，保瑞第2季單季營業利益率達20%，為2024年第4季整合啟動以來單季最高。隨著整併期告一段落，公司營運效率已逐步顯現，不論是服務導向的CDMO業務，或專注於未被滿足醫療需求的專科藥物，都可望迎來新一輪成長。

保瑞昨日也公布7月合併營收17.97億元，年增4.5%，自4月以來受新台幣升值影響，匯兌衝擊約1.5億元，前七月累計營收118億元，年增22.9%，其中CDMO業務已脫離整合過渡期，較6月增超過二成。

受惠於產能擴充與新劑型導入，保瑞今年上半年CDMO業務（含內部訂單）年增69.5%，突破50.1億元。惟受整合過渡期影響，馬里蘭無菌針劑廠與竹南廠皆出現生產延遲狀況、動能放緩，較首季下降26.6%，但此一狀況6月時已改善，遞延之訂單將陸續回補，整體訂單能見度與長期需求依然穩固，後續動能無虞。

全球CDMO布局上，保瑞持續擴大投資，年度資本支出已達預算80%。保瑞加拿大廠區近日再新增之高效能皮膚科藥物充填產線，將使得此類訂單得到更快速、大量與彈性的生產安排，成為加拿大廠持續成長動能之一。

位於美國馬里蘭的Flex-Pro無菌針劑產線預計第3季開始商轉，2026年起AST隔離式充填系統的自動線也將陸續啟用。另外，全球銷售業務因涵蓋三種劑型的vigabatrin產品市占率進一步擴大，且VIGAFYDE在美國市場轉換速度加快，預料下半年仍將延續增長趨勢。

保瑞董事長盛保熙表示，2025年以來，CDMO業務已新增八家新客戶，多由北美在地製造重心Maple Grove廠承接；2025年新增在手訂單金額達1.38億美元，新訂單以加拿大與無菌製劑廠為主。大分子CDMO部分，來自泰福生技合併案整合之聖地牙哥廠也已開始營運，2,000公升的擴產案吸引眾多美國後期開發藥廠洽詢。