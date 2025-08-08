東台上半年EPS 2.56元 程泰虧8.63元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠東台（4526）、程泰公布上半年合併財報，儘管同受新台幣升值導致的匯兌損失影響，東台受惠於第2季完成高雄路科二廠處分利益入帳，每股稅後純益2.56元，另一家程泰則難逃匯損衝擊，上半年每股虧損達8.63元。

東台受惠於第2季完成高雄路科二廠處分案，處分利益於第2季入帳挹注業外收益，加上營運持穩推進，上半年合併營收28.1億元、年增4.3%，稅後純益6.51億元，每股稅後純益2.56元，較去年同期轉虧為盈。

東台表示，目前整體在手訂單金額約28億至30億元，其中PCB（印刷電路板）相關業務有望成為關鍵成長動能之一。公司正積極拓展應用場域，相關接單近期亦有增溫跡象，可望為下半年營收表現提供助力。

程泰上半年合併營收18.79億元，營業毛利3.33億元，稅前淨損12億元，稅後虧損9.51億元，每股稅後虧損8.63元。程泰表示，面對匯率升值，公司已和客戶談妥，新接訂單將調漲10%售價，外銷歐洲市場也採歐元計價。

程泰董事會同時通過設立越南分公司，未來將設立發貨倉庫，並就近提供售後服務，鞏固越南市場。

