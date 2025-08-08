南寶第2季毛利率創高 上半年每股賺10.64元

南寶樹脂今天公告第2季歸屬母公司淨利新台幣5.54億元，每股盈餘4.59元；上半年每股盈餘達10.64元。

南寶說明，營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化下，第2季毛利率34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。營業利益率為17%，較去年同期增加2.3個百分點，也創歷史新高。第2季營業利益9.85億元，較去年同期成長15.7%。

南寶表示，第2季合併營收58.1億元，年增0.4%。因去年基期較高，加上台幣升值影響，第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減5.3%，占第2季營收比重70%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下，第2季年增11.2%，占營收比重25%。

南寶指出，新台幣升值影響業外損益，第2季歸屬母公司淨利5.54億元，每股盈餘4.59元。上半年歸屬母公司淨利12.82億元，每股盈餘10.64元。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶說，整體客戶需求持續復甦，其中半導體與光學用膠可望維持高成長。南寶將持續開發新的成長機會，尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。