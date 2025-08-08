快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

南寶第2季毛利率創高 上半年每股賺10.64元

中央社／ 台北8日電

南寶樹脂今天公告第2季歸屬母公司淨利新台幣5.54億元，每股盈餘4.59元；上半年每股盈餘達10.64元。

南寶說明，營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化下，第2季毛利率34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。營業利益率為17%，較去年同期增加2.3個百分點，也創歷史新高。第2季營業利益9.85億元，較去年同期成長15.7%。

南寶表示，第2季合併營收58.1億元，年增0.4%。因去年基期較高，加上台幣升值影響，第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減5.3%，占第2季營收比重70%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下，第2季年增11.2%，占營收比重25%。

南寶指出，新台幣升值影響業外損益，第2季歸屬母公司淨利5.54億元，每股盈餘4.59元。上半年歸屬母公司淨利12.82億元，每股盈餘10.64元。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶說，整體客戶需求持續復甦，其中半導體與光學用膠可望維持高成長。南寶將持續開發新的成長機會，尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

營收 台幣升值

延伸閱讀

慈濟搶修第1戶鋁鋅瓦型鋼板打造抗災屋頂 嘉義災後示範修繕

災後石綿建材廢棄物清理 環境部爭取7.8億專案補助

杏壇芬芳獎木工國手名師廖晏鮮 傳承吃苦精神揚名國際

貓咪愛慘了！建材行「超便宜1物」引爆國外飼主搶購潮 專家解析上癮原因

相關新聞

華航財報／上半年EPS 1.32 元、創同期次高 獲利80億元

華航（2610）8日公告 114 年上半年財報，合併營業收入1,041億元，合併營業淨利 114.6 億元，稅後淨利 8...

長榮營收／7月336億元、月增11.62% 傳統旺季所致

長榮海運（2603）8日公告7月份合併營收，7月份單月合併營收336.05億元，本月營收相較上個月增加34.95億元，增...

陽明營收／7月154億元 月增12.1%、年減39.1%

陽明海運（2609）7月單月營收154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少9...

揚秦財報／第2季獲利創新高 上半年 EPS 3.45元亦創同期新高

揚秦（2755）8日公布第2季財報，受惠於餐飲產業進入暑期旺季以及史努比品牌聯名效益，門市平日早午餐來客量與客單價同步提...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。